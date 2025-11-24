A 'Belve' un omaggio a Ornella Vanoni

AGI - Nuovo appuntamento con "Belve", il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, e giunto alla sesta stagione. Ospiti della quarta puntata, martedì 25 novembre alle 21.20 su Rai 2: Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini. In apertura, un omaggio a Ornella Vanoni. E poi, ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, uno dei momenti più attesi dal pubblico di "Belve".
Su Instagram, Fagnani aveva ricordato così la cantante scomparsa il 21 novembre: "Che dolore cara Ornella. Grazie per essere stata colonna sonora di tanta vita". 'L'appuntamento', uno dei brani più famosi interpretati da Vanoni (tra l'altro ospite di 'Belve' nel marzo del 2023), è la sigla del programma.