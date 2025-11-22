Iva Zanicchi: "Ornella Vanoni amica preziosa, l'ho amata davvero"

AGI - “Ci sentivamo spesso, per me era un’amica preziosa”. Con la voce commossa, Iva Zanicchi ricorda così all’AGI l’amica di una vita, Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni nella sua casa di Milano per un arresto cardiocircolatorio.
“Lei mi sgridava ogni volta che mi chiamava, dava dei consigli buoni e questo non è da tutti”, racconta Zanicchi. “Stamattina avevo il telefono staccato, poi quando l'ho acceso ho visto un sacco di chiamate. Ho pensato: ‘Oddio, è successo qualcosa’. È arrivata mia figlia e mi ha detto: ‘È morta Ornella Vanoni’."
"Io l'ho amata veramente - ha aggiunto Zanicchi - l’ho stimata: è una grandissima. Ora lo diranno tutti, ma è vero. È stata la più grande interprete italiana perché quando cantava arrivava al cuore, era davvero una grande”.
Zanicchi ricorda anche il lato più leggero dell’amica: “Era molto ironica, e questo me la rendeva ancora più cara, perché è una qualità anche nelle mie corde. Lei è stata fortissima”, ha concluso commossa.