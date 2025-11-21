Cosa ha scritto Rino Gaetano nella sceneggiatura di 'E io ci sto'

E sattamente 45 anni fa, nel 1980, uscì l’ultimo album di Rino Gaetano, ‘E io ci sto’, cantautore libero e visionario, capace di raccontare con apparente leggerezza l’Italia di allora, mescolando sogno e disincanto. Rino Gaetano, all'anagrafe Salvatore Antonio Gaetano, morì a soli 30 anni il 2 giugno 1981 prima di poter iniziare la promozione di quel disco intitolato come la canzone che riteneva più significativa, ‘E io ci sto’ appunto, per cui il giovane cantautore aveva intenzione di realizzare un videoclip.
Un filmato di cui aveva scritto una sceneggiatura e che oggi vede la luce grazie al regista Nicolò Bassetto che ha seguito le indicazioni del manoscritto ritrovato di Rino Gaetano che immaginava di dare vita alla canzone con scene girate tra le strade di Roma e il tramonto di Capri. Bassetto riprende quell’intuizione mai realizzata e la trasforma in un film d’arte, girato interamente in pellicola.
Il significato del videoclip e l'omaggio
Nel videoclip, il giovane protagonista (Giovanni Maini) percorre Roma affiggendo un volantino sui muri e sui piloni di cemento della tangenziale con la scritta “Sei la tua guerra”. È un gesto simbolico che riassume l’anima del brano, una dichiarazione di appartenenza e resistenza, scritta con quella leggerezza solo apparente che da sempre contraddistingue il cantautore calabrese. Nel film partecipa anche in un cameo Alessandro Gaetano, figlio di Anna, sorella di Rino Gaetano, e frontman della Rino Gaetano band aderendo a un progetto che è insieme ricordo, omaggio e rinascita.
La riedizione dell'album e il nuovo videoclip
Da oggi è disponibile la riedizione dell’album ‘E io ci sto’ (Sony Music Italy) di Rino Gaetano in versione digitale, vinile e CD con audio rimasterizzato a 192kHz/24bit. Sempre da oggi, è online anche il videoclip ufficiale di ‘E io ci sto’ firmato dal regista Nicolò Bassetto prodotto da Borotalco.tv.
Libertà intellettuale e contenuti inediti
Tra disillusione e speranza, ‘E io ci sto’, prodotto e arrangiato dal contrabbassista Giovanni Tommaso, dimostrava ancora una volta una libertà intellettuale senza pari, che ha sempre contraddistinto la produzione di Rino Gaetano. Un album che continua a parlare con forza al presente: una canzone che racconta la solitudine dell’individuo, ma anche la sua scelta di esserci, di partecipare, di non arrendersi. La nuova edizione dell’album è composta dalla tracklist originale, accompagnata dai testi dei brani, e impreziosita dall’inedito ‘Un film a colori (Jet set)’, un testo alternativo, che racconta un amore intimo, sulle note del suo brano ‘Jet Set’, passando dalla satira pungente che tutti conosciamo a un lato più personale e romantico. Il vinile, di colore rosso, è accompagnato dal manoscritto inedito di Rino Gaetano all’origine del videoclip realizzato da Bassetto.
Tracklist "E io ci sto"
1. E io ci sto
2. Ti ti ti ti
3. Ping pong
4. Michele 'o pazzo è pazzo davvero
5. Metà Africa metà Europa
6. Jet set
7. Sombrero
8. La donna mia / Scusa Mary
9. Un film a colori (Jet set) - inedito