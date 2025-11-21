Basta polemiche, cambiano le regole del voto all'Eurovision

AGI - Cambiano le regole di voto per l'Eurovision: l'ente organizzatore spera cosi' di attenuare le polemiche degli ultimi anni su potenziali interferenze che potrebbero addirittura avere riflessi geopolitici. L'Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu) ha annunciato che, ad esempio, saranno ridotti da 20 a 10 i voti che ogni spettatore può esprimere tramite cellulare e sarà ripristinato il voto della giuria nelle semifinali, nonché rafforzate le misure di sicurezza per individuare e bloccare votazioni fraudolente o coordinate.
Una delle controversie che ha danneggiato l'immagine dell'Eurovision negli ultimi anni è stato l'elevato numero di voti espressi per Israele, in contrasto con le richieste di molti attivisti e persino di alcune emittenti affiliate all'Ebu di escludere il Paese dalla partecipazione per la guerra a Gaza.