Fiorello rivela il nome di 5 Big di Sanremo. "Amadeus ha mandato brano"

AGI - Mancano tre mesi al prossimo Festival di Sanremo e Fiorello ha qualche 'rivelazione' da fare in merito: "Sono state presentate più di 200 canzoni. Tra quelli che hanno mandato i brani a Carlo Conti c'è persino… Amadeus!".
Lo showman 'svela' quindi i primi cinque Big e i titoli delle loro canzoni: “Ci sarà Marco Mengoni con 'Nudo', Alfa con 'Mancami domani', quindi Masini e Fedez insieme con 'Bella raga, bella ruga'. Infine, i ritorni di Gianni Morandi con 'Autovelox' e Angelina Mango con 'Basilicante'!”.
La critica alla programmazione di Sanremo giovani
Da Sanremo si passa a Sanremo Giovani e Fiorello ha una critica da fare: “L'ultimo concorrente ha finito di cantare… 20 minuti fa! A questo punto fateli cantare alle 3 di notte! Anche i loro genitori ormai fanno: ‘Canta mio figlio? Non ce la faccio, vado a dormire…’. È vero che Rai2 già di suo non si guarda, ma non si può mettere comunque il programma a quell'ora! Mandatelo anche su RaiPlay, alle 20:30… e chi vuole lo va a vedere!”. A proposito della piattaforma streaming, lo showman rincara la dose: "Italia sotto attacco degli hacker, hanno preso di mira anche il sito di RaiPlay. Adesso funziona!".
La satira politica: il complotto del Quirinale
Non manca la satira politica: “Si parla oggi del complotto del Quirinale per affossare FdI. È vero o non è vero? Lo possiamo scoprire solo chiamando lui: Sergio Mattarella!”. E parte dunque la surreale telefonata: “Adesso basta - dice il presunto 'Presidente della Repubblica' -. Queste dicerie mi hanno rotto. Difendo l’operato del Colle… che poi sarei io! Non c’è nessun complotto. E comunque, a quell’ora, io facevo MMA, arti marziali miste. Alle medie mi chiamavano “Sergio Spaccadenti”. Adesso ho una call con Chuck Norris, ha un anno più di me e non ha più l’elasticità di una volta… Per questo vuole qualche consiglio!”.
Gigi D'Alessio e il 'rischio' Montalbano
Torna infine l'ormai celebre rubrica “Vuoi fare promozione? Chiama il mio cellulare personale”: al telefono di Fiorello oggi c'è Gigi D'Alessio, in videochiamata. Il cantautore napoletano promuove il suo varietà, in onda su Canale 5, e lo showman ne approfitta per fare la sua solita ironia sui palinsesti: “Stasera in Rai andrà… una nuova replica di Montalbano! Ormai il Commissario non ne può più: gli sono addirittura cresciuti i capelli! Il bello è che questa replica farà comunque il 19%... scusa Gigi, ma se Montalbano stasera batte il tuo programma è un disastro. Non vedremo mai più nulla di nuovo!”.