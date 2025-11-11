Addio all'attore giapponese Nakadai

AGI - L'attore teatrale e cinematografico giapponese Tatsuya Nakadai, che ha lavorato in diversi film di Akira Kurosawa, per il quale interpretò il ruolo principale in 'Ran', è morto all'età di 92 anni. Lo ha annunciato la sua scuola di recitazione.
Nakadai è diventato famoso in Giappone e all'estero per il suo ruolo nella trilogia pacifista 'La condizione umana', diretta da Masaki Kobayashi tra la fine degli Anni '50 e l'inizio degli Anni '60. Ha recitato anche in 'Kagemusha' (1980) di Kurosawa, che ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes. In 'Ran', un altro film di Kurosawa del 1985 basato sul 'Re Lear' di Shakespeare, l'attore interpretava un signore della guerra che divide il suo regno tra i suoi figli.
