L'ultimo 'regalo' di Fiorello a Peppe Vessicchio, un appello agli ascoltatori
L'ultimo 'regalo' di Fiorello a Peppe Vessicchio, un appello agli ascoltatori

Lo showman durante 'La Pennicanza' invita a comprare il libro ‘Bravo, bravissimo': "È come avere Peppe ancora qui"
AGI - Omaggio sentito e commosso di Fiorello a Peppe Vessicchio, scomparso per una polmonite sabato 8 novembre, nella prima puntata della settimana de 'La Pennicanza', l’appuntamento quotidiano con Fabrizio Biggio su RaiRadio2, anche in visual sul 202 del digitale terrestre.

“Ricordiamo il maestro con un gran sorriso - ha detto Fiorello - quante ne abbiamo fatte insieme… e sì, abbiamo gli occhi lucidi a rivedere le sue immagini. Ieri tutto il mondo dello spettacolo si è mobilitato: è stato ricordato ovunque. Una settimana fa mi aveva mandato il suo libro appena uscito dal titolo ‘Bravo, bravissimo’". Poi lancia un appello a modo suo: "Ragazzi, compratelo! È come avere Peppe ancora qui, vicino, lo senti parlare tra le righe. Facciamolo arrivare primo in classifica!”, l'invito dello showman.

Dall’emozione all'ironia, il passo è breve. Fiorello è poi tornato infatti a giocare con l’attualità televisiva e ha commentato così l'ultima puntata di ‘Ballando con le Stelle’: “Volevo fare i complimenti a Francesca Fialdini, ha vinto la puntata con una gamba sola! Una Wonder Woman!”. Da lì, poi, una valanga di trovate: “Ho letto che sono state arrestate 12 persone a Ostia… a capo dell’operazione… la Fialdini! Anche lì!”.

E ancora: “La Roma batte l'Udinese, a segno con una doppietta… la Fialdini! Campionato mondiale di pasticceria: la vincitrice è… Francesca Fialdini! Non è finita: la Schlein ha promesso che, quando andranno al governo, la premier sarà… Francesca Fialdini! E la vogliono con una gamba sola!”.

A sorprendere lo showman quindi proprio la chiamata in diretta di Francesca Fialdini: “Sono in salotto, stavo facendo una piroetta su un piede solo - scherza la conduttrice a telefono -. Come ho fatto sabato a vincere? Beh, sto pensando di non guarire più, a questo punto mi dispiace perdere questo edema osseo…!”. Poi un aggiornamento sulle sue condizioni: “Sabato non so ancora se ce la farò ad esibirmi su due gambe… devo fare una risonanza per vedere a che punto siamo. Speriamo bene!”.

Chiusura con la satira politica: “Parliamo delle notizie importanti per il futuro del nostro Paese: Matteo Renzi ha fatto una maratona! Sì, la notizia è ovunque. Dice Renzi: ‘E' stata faticosa’. Al 19esimo km infatti gli è apparso Calenda, che lacrimava sangue e gli diceva: ‘entra in Azione!’”. E non manca la cronaca internazionale, sempre filtrata dall’ironia di Fiorello: “È appena uscito dal carcere Sarkozy… Carla Bruni ha scritto subito un pezzo: si chiama… ‘Fatti una doccia ora!’”.

