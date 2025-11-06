Meghan Markle torna sul grande schermo

AGI - Meghan Markle tornerà sul grande schermo con un cameo (breve apparizione) in un film che si sta girando a Los Angeles. Lo riferiscono i media locali,
Secondo quanto riportato, secondo i quali la moglie del principe Harry sta girando alcune scene di 'Close Personal Friends', un film che vede la partecipazione di Lily Collins (protagonista della serie 'Emily in Paris'), con Jack Quaid, Brie Larson e Henry Golding.
La rivista Variety ha riferito che la commedia "ruota attorno a una coppia 'normale' che incontra una coppia di celebrità durante un viaggio a Santa Barbara".
La duchessa di Sussex ha recitato nella serie televisiva 'Suits' per sette stagioni prima del suo matrimonio con il secondo figlio di re Carlo III.
Meghan Markle is returning to acting with a cameo role in the movie “Close Personal Friends.”— Variety (@Variety) November 6, 2025
Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson and Harry Golding are starring in the comedy that is currently shooting around Los Angeles.https://t.co/N9oWN0L62H pic.twitter.com/PNi6GMt9sd