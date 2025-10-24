Sfilata di vip alla prima del "Moulin Rouge" a Roma

AGI - Tanti volti noti del mondo dello spettacolo e dell'informazione per la prima a Roma di 'Moulin Rouge! Il Musical!', lo spettacolo diretto da Massimo Romeo Piparo e ispirato al film di Baz Luhrmann. Christian De Sica con la moglie Silvia Verdone, Sebastiano Somma, Enrico Vanzina e Pier Francesco Pingitore, Giorgia Cardinaletti e Lorena Bianchetti, Alda Fendi e Barbara Foria, si sono ritrovati insieme a centinaia di invitati sotto il tendone rosso del Sistina Chapiteau, la nuova e imponente struttura nella zona di Tor di Quinto.
Lo spettacolo non ha deluso le attese, tra le atmosfere da Belle Epoque e i brani pop del kolossal, una settantina di successi di artisti come Abba e Adele, Elton John e David Bowie, Queen e Lady Gaga, Katy Perry e Sia, Rihanna e Beyoncé, arrangiati e riproposti per lo più in lingua originale. Il Musical della PeepArrow Entertainment in coproduzione con Il Sistina ha preservato infatti gran parte della colonna sonora del film e della trasposizione teatrale vincitrice di 10 Tony Awards.
Il cast stellare e la trama emozionante
Le coreografie mozzafiato e l'orchestra dal vivo hanno accompagnato gli artisti con Diana Del Bufalo e Luca Gaudiano nei panni della ballerina Satine e dello scrittore Christian, protagonisti di una struggente storia d'amore dietro le quinte del celebre cabaret parigino. Con loro Emiliano Geppetti nei panni dell'istrionico impresario Harold Zidler, Gilles Rocca è il ballerino di tango Santiago, Mattia Braghero il ricco Duca di Monroth, Daniele Derogatis è il pittore Henri de Toulouse-Lautrec, in una grande celebrazione di 'Verità, Bellezza, Libertà e Amore', come cantano i 'bohemien' di Montmartre.
"Uno sforzo titanico per allestire la prima versione italiana del più grande spettacolo internazionale del momento", lo ha definito Piparo.