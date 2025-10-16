Carlo Conti al Tg1: "Per Sanremo arrivate più di 500 canzoni. Gianluca Gazzoli condurrà Sanremo giovani""

AGI - "Un regolamento 'tale e quale' a quello dello scorso anno". Carlo Conti al Tg1 parla della prossima edizione del Festival di Sanremo. Perché 26 big in gara e non 30? "Perché finisce prima e vado a dormire prima...". Confermata la serata cover ("è quella dei duetti, ciascuno lo può fare con chi gli pare").
Quanto alla lista dei big, che di solito arriva ai primi di dicembre, "vedremo se riesco ad anticiparla, così mi tolgo questa incombenza. La novità riguarda le nuove proposte, due arriveranno dall'area Sanremo e due dal 'Sanremo giovani'. Sono arrivate più di 500 canzoni che stiamo selezionando con la commissione", conclude Conti.
"Un'anteprima assoluta? Il conduttore delle serate su Rai2 del 'Sanremo giovani' (dall'11 novembre) sarà Gianluca Gazzoli". Lo ha annunciato Conti 'presentando' il podcaster e content creator che ha ammesso di essere "molto emozionato".