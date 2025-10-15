Halloween con il piccolo coro dell'Antoniano
"Nino il fantasmino", online il video ufficiale del nuovo brano del coro di bambini che accompagna da anni i piccoli interpreti de "Lo Zecchino d'Oro"
AGI - "Nino fantasmino". È il nuovo brano con cui il piccolo coro dell’Antoniano festeggia Halloween. Il video ufficiale è online sul canale YouTube del coro.
Il brano - disponibile su tutte le piattaforme digitali e distribuito da Sony Music Italy - racconta che, quando a mezzanotte tutti i mostriciattoli fanno festa, il piccolo Nino, il fantasmino, si nasconde. Così tra streghe e vampiri senza denti, la paura diventa solo un gioco divertente.
Il Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell’Antoniano, fondato nel 1963 da Mariele Ventre, accompagna da decenni i piccoli interpreti delle canzoni dello Zecchino d’Oro. Dal 2005 è diretto da Margherita Gamberini.