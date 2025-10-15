Film di Milani, 'Alien Perspective' di Rambaldi e Lord Puttnam, al via Festa Cinema

AGI - Prende il via stasera alle ore 19 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si terrà fino a domenica 26 ottobre prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Salvatore Nastasi con la direzione artistica di Paola Malanga. La dj, conduttrice, attrice, scrittrice e cantante Ema Stokholma sarà sul palco della Sala Sinopoli per condurre la cerimonia inaugurale, visibile in contemporanea anche dalla Sala Petrassi. Nel corso della serata sarà presentato il film di apertura, 'La vita va così' di Riccardo Milani con Diego Abatantuono, Virginia Raffaeli e Aldo Baglio, fuori concorso nella sezione Grand Public.
Il regista, autore di grandi successi fra cui 'Piano, solo', 'La guerra degli Antò', 'Il posto dell’anima', 'Come un gatto in tangenziale', 'Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto', 'Corro da te', 'Grazie ragazzi', 'Un mondo a parte' e di appassionanti documentari come 'Nel nostro cielo un rombo di tuono' e 'Io, noi e Gaber', realizza un racconto ironico e appassionato lungo vent’anni, ambientato in un angolo meraviglioso della Sardegna, dove una comunità si troverà stretta tra il sogno del lavoro e la difesa del territorio e della sua identità.
Il film è ispirato alla storia vera del pastore sardo Ovidio Marras che per anni ha resistito a un progetto di speculazione edilizia inteso a trasformare la sua terra in un resort di lusso, vicenda che ha fatto il giro del mondo finendo anche sulle pagine di testate internazionali.
Industry Lifetime Achievement Award a Lord David Puttnam
Prima della proiezione, Lord David Puttnam – una delle figure più eminenti del panorama culturale contemporaneo, produttore di film come 'Momenti di gloria', 'Urla del silenzio', 'Mission', 'Fuga di mezzanotte', 'Local Hero' e 'Piccoli gangsters' – riceverà l’Industry Lifetime Achievement Award. Il riconoscimento, una delle novità che la Festa del Cinema introduce a partire dall’edizione 2025, intende omaggiare le personalità dell’industria cinematografica globale che, con la loro memorabile carriera, hanno lasciato un segno indelebile nella storia della settima arte. A consegnare il premio sarà il produttore, regista e sceneggiatore Uberto Pasolini, a lungo collaboratore di Puttnam fra gli anni Ottanta e Novanta.
Retrospettiva Puttnam, tre capolavori alla Festa
Per celebrare la carriera di Lord David Puttnam, la Festa ospiterà, nell’ambito della sezione Storia del Cinema, una retrospettiva di tre celebri titoli da lui prodotti. Si inizierà alle ore 11:30 presso il Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica con 'Local Hero' di Bill Forsyth; alle ore 16 in Sala Petrassi si terrà 'The Mission' di Roland Joffé; alle ore 16:30, infine, presso la Sala Cinecittà della Casa del Cinema, il pubblico potrà assistere a 'Chariots of Fire' di Hugh Hudson.
Proiezione speciale: "Pontifex" di Daniele Ciprì
Alle ore 15 presso il Teatro Studio Gianni Borgna per la sezione Proiezioni Speciali, sarà proiettato 'Pontifex – Un ponte tra la misericordia e la speranza' di Daniele Ciprì. Realizzato in occasione del Giubileo in corso, il documentario ha come pilastro una intensa intervista a monsignor Fisichella, che affronta molte grandi questioni della contemporaneità (dalla libertà alle intelligenze artificiali) ribadendo la forza dirompente della Speranza.
Mostre fotografiche: Franco Pinna e 'Non essere cattivo' di Caligari
In mattinata saranno inaugurate le mostre ospitate presso l’Auditorium Parco della Musica. Nel Foyer della Sala Sinopoli si terrà 'Franco Pinna. Mondocinema', una delle tre esposizioni dedicate – a cent’anni dalla sua nascita – al fotografo Franco Pinna, ideate da Archivio Franco Pinna e prodotte da OfficinaVisioni, a cura di Paolo Pisanelli, in collaborazione con Cinema del reale, Erratacorrige e Big Sur. La mostra, con il sostegno di Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, presenta una selezione di oltre settanta fotografie in rappresentanza del formidabile repertorio cinematografico sviluppato dall’artista nel glorioso ventennio fra i Cinquanta e i Settanta del secolo scorso.
In occasione del decennale dall’uscita di 'Non essere cattivo', la Festa del Cinema rende omaggio al talento visionario di Claudio Caligari attraverso la mostra fotografica 'Non essere cattivo: dieci anni dopo', allestita presso il Foyer della Sala Petrassi. Curata da Stefania Plaza Mora, con il sostegno di Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, l’esposizione si concentra sull’ultima opera cinematografica di Caligari e sull’impatto duraturo del suo linguaggio artistico. Attraverso le fotografie di Matteo Graia, realizzate durante il dietro le quinte del film, il visitatore è invitato a esplorare momenti di set, dettagli di scena e l’intimità dei protagonisti.
Installazione "Alien Perspective" omaggio a Carlo Rambaldi
Al Villaggio del Cinema sarà inoltre inaugurata l’installazione 'Alien Perspective' che omaggia Carlo Rambaldi, tre volte Premio Oscar e genio degli effetti speciali (E.T., Alien, King Kong, Dune). Nel centenario della sua nascita, 'Alien Perspective' celebra l’eredità di Rambaldi trasformando parte della sua collezione pittorica 'Atmosfere Spaziali' in un’esperienza immersiva. Per la prima volta un dipinto diventa un portale digitale: diciassette minuti di viaggio in paesaggi cosmici, città metafisiche e architetture futuristiche.
Ideato e realizzato da Jung Ah Suh e Cristina Rambaldi, in collaborazione con la Fondazione Carlo Rambaldi e CSC Centro Sperimentale di Cinematografia, con il sostegno di Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, il progetto invita il pubblico a non limitarsi a osservare, ma a esplorare e interagire, trasformando l’arte in un universo vivo e navigabile. L’installazione VR, fruibile individualmente, sarà aperta al pubblico fino al 25 ottobre nel Villaggio del Cinema.