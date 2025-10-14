Taylor Swift fa la storia: 4 milioni di copie in una settimana

A GI- Taylor Swift non conosce limiti. Il suo dodicesimo album in studio, “The Life of a Showgirl”, ha ufficialmente venduto 4,002 milioni di copie nella sua prima settimana negli Stati Uniti, secondo i dati di Luminate. È la settimana di debutto più grande nella storia della musica moderna, un primato che cancella il record di Adele con “25” (3,378 milioni nel 2015).
Pubblicato il 3 ottobre, l’album ha superato ogni aspettativa: 3,479 milioni di copie vendute in formato tradizionale, un risultato che da solo sarebbe bastato a riscrivere i manuali dell’industria musicale. Ma Swift è andata oltre. Nel primo giorno di uscita, “The Life of a Showgirl” ha totalizzato 2,7 milioni di copie, battendo il suo precedente record settimanale in sole 24 ore.
Con questo trionfo, Taylor diventa l’artista solista con più album numero uno nella storia della Billboard 200, ben 15, superando Drake e Jay-Z (fermi a 14). Davanti a lei restano soltanto i Beatles, con 19. Non è un risultato isolato, ma l’ennesimo tassello in un percorso artistico che continua a fondere marketing impeccabile, storytelling viscerale e una base di fan globale capace di muovere montagne (e milioni di vinili).
L’album ha anche polverizzato un altro record: 1,2 milioni di copie in vinile vendute in un solo giorno negli Stati Uniti, sempre secondo Luminate. Il precedente primato? Apparteneva, naturalmente, alla stessa Swift, con “The Tortured Poets Department” (859.000 copie nella prima settimana, 2024). Il segreto del boom? La molteplicità delle edizioni. Oltre ai tre CD esclusivi per Target, “It’s Frightening”, “It’s Rapturous” e “It’s Beautiful”, c’è una versione in vinile intitolata “The Crowd Is Your King” e una serie di varianti da collezione: “The Tiny Bubble in Champagne Collection”, “The Baby That’s Show Business Collection” e “The Shiny Bug Collection”.
Perfino l’edizione standard ha un tocco teatrale: vinile arancione “Portofino” profumato di vaniglia, un dettaglio che solo Swift poteva concepire. Il successo discografico arriva a ridosso di una doppia notizia per i fan. Lunedì, Good Morning America ha rivelato due nuovi progetti di Swift in arrivo su Disney+. Il primo è una docuserie in sei episodi intitolata “Taylor Swift: The Eras Tour – The End of an Era”, che offrirà uno sguardo esclusivo dietro le quinte del suo tour da record. I primi due episodi debutteranno il 12 dicembre.
Il secondo è un nuovo film-concerto, “Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show”, girato a Vancouver e aggiornato per includere la sezione dedicata a “The Tortured Poets Department”. Una versione diversa dal film del 2023, registrato al SoFi Stadium di Los Angeles, e una celebrazione della sua evoluzione artistica in tempo reale.
Con “The Life of a Showgirl”, Taylor Swift conferma la sua capacità di trasformare ogni uscita discografica in un evento culturale totale. In un’epoca in cui gli album tendono a svanire dopo pochi giorni di hype, lei continua a costruire narrazioni, esperienze e mitologie.