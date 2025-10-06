Ema Stokholma per apertura e chiusura a Festa del cinema di Roma

AGI - Ema Stokholma condurrà la cerimonia di apertura e di chiusura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma in programma, rispettivamente, mercoledì 15 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prima della proiezione del film inaugurale 'La vita va così' di Riccardo Milani, e sabato 25 ottobre alle ore 17 nella Sala Petrassi, in occasione dell’evento di premiazione.
Dj, conduttrice, attrice, scrittrice e cantante, Ema Stokholma è una delle figure più versatili del panorama dello spettacolo italiano. Volto e voce della Rai, ha raccontato il Festival di Sanremo dalla Glass Box del Teatro Ariston e ha presentato le audizioni di 'Ama Sanremo' e programmi come 'Stranger Tape in Town', 'Back2Back', 'Esordi' e 'Let’s Play'. Dopo 'Per il mio bene', il suo primo romanzo autobiografico, vincitore del Premio Bancarella, nel 2021 ha debuttato come cantante con il singolo 'Ménage à trois'. Più recentemente ha recitato nel film 'Un altro Ferragosto' di Paolo Virzì e nella terza stagione di 'Vita da Carlo'.
Oggi affianca Luca Barbarossa alla conduzione di 'Radio 2 Social Club', in onda su Rai Radio 2. Ema Stokholma, nome d’arte di Morwenn Moguerou, nasce a Romans-sur-Isère, una piccola cittadina non lontana da Valence, nel cuore della Francia. Giovanissima inizia a viaggiare e a vivere nelle capitali più importanti d’Europa, come Londra, Parigi e Berlino. Proprio nel corso di queste esperienze, si consolida la sua passione per la musica, riuscendo ad affermarsi come una delle dj più rinomate. Arrivata in Italia, comincia a raccontare e commentare i grandi eventi musicali per la Rai: il Festival di Sanremo su Rai Radio 2 insieme a Gino Castaldo, i Brit Awards su Rai 4 con Andrea Delogu e, per la stessa rete, l’Eurovision con Federico Russo.
Nel 2020 conduce il PrimaFestival della 70ª edizione del Festival di Sanremo e presenta su Rai 4 “Stranger Tape in Town”, un programma televisivo che fotografa i nuovi trapper e rapper del panorama musicale italiano nei luoghi simbolo della cultura urbana, come la strada e i quartieri popolari. Dal 2017 è al fianco di Gino Castaldo nella conduzione di “Back2Back” su Rai Radio2, uno spazio dedicato alle tendenze musicali, al cinema e alle serie TV. Sempre con Castaldo, nel 2020 è alla conduzione di nuovi format: 'Let’s Play', una serie di appuntamenti con i grandi della musica italiana, ed “Esordi”, il primo 'no talent' radiofonico che dà spazio ai giovani cantanti che saranno le voci di domani. Nel 2021 debutta nella veste di cantante con il singolo 'Ménage à trois', uscito per Polydor. Nel 2023 recita nel film Un altro ferragosto di Paolo Virzì e, l’anno successivo, entra nel cast della terza stagione di Vita da Carlo. Attualmente affianca Luca Barbarossa alla conduzione di 'Radio 2 Social Club', in onda dal lunedì al venerdì su Rai Radio 2.
