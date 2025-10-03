Taylor Swift conquista i critici musicali

AGI - Tutto quello che riguarda Taylor Swift non può essere catalogato solo alla voce musica. È anche costume, vita americana, affari miliardari e, naturalmente, politica, da quando la popstar ha dichiarato il suo sostegno ai Democratici, scatenando la furia di Donald Trump e quella della sua base.
L'attesa per "The Life of a Showgirl"
L'uscita del suo nuovo album "The Life of a Showgirl" era attesa come un evento globale e ha provocato reazioni ovunque, nel mondo dello spettacolo, della politica e anche dello sport. Il disco, composto da 12 tracce, è stato prodotto insieme ai suoi storici collaboratori Max Martin e Shellback. Swift ha raccontato di aver registrato gran parte dell'album mentre volava avanti e indietro tra una tappa e l'altra del tour, trovando ispirazione nelle esperienze dietro le quinte della vita "on the road".
Recensioni e vita privata
Il fidanzato della cantante, Travis Kelce, stella della squadra di football dei Kansas City Chiefs, ha offerto la prima recensione dell'album. Parlando nel suo podcast ad agosto, quando Swift aveva annunciato il progetto, Kelce disse che il disco era pieno di "hit, una dopo l'altra" e fece una previsione: "questo album vi farà ballare". I critici musicali sostengono che le canzoni rivelino anche un lato più intimo della vita privata della cantante, in particolare la sua relazione con Kelce, iniziata durante l'Eras Tour, un evento senza precedenti che ha superato il miliardo di dollari di ricavi. Una traccia, "Wood", ha già attirato grande attenzione per le descrizioni schiette della loro storia d'amore e per le speranze di Swift sul loro futuro. La base Maga sui social non smette di attaccare la popstar, convinta che sia in declino, come ha detto Trump, indicando la linea da seguire.
Un successo confermato
Ma l'entusiasmo con cui l'ultimo lavoro è stato accolto fa trasparire una realtà molto diversa, e più luminosa. I media americani sono concordi nel trarre una conclusione: Taylor ha fatto di nuovo centro. L'album riunisce Swift con Martin e Shellback, che in passato avevano contribuito a plasmare il suono di "1989" e "Reputation", oltre ad alcune tracce di "Red". Secondo i critici, "The Life of a Showgirl" fonde l'energia pop dei suoi lavori precedenti con riflessioni fresche sul suo capitolo attuale. Secondo il quotidiano Usa Today, i "brani energici richiamano lo scintillio pop di "1989" e il lirismo tagliente di "Reputation". Billboard, testata leggendaria della musica americana, ha sottolineato l'"orecchio infallibile" di Swift per le melodie pop. "Il risultato" aggiunge "è una raccolta di canzoni immediatamente coinvolgenti e tra le più toccanti della carriera di Swift". La cantante "ha fame", sentenzia il New York Times, "fame di lasciarsi alle spalle le battaglie del passato e abbracciare il futuro".
La testata Rolling Stone, che ha assegnato cinque stelle su cinque - e Taylor ha rilanciato il giudizio sul suo account X seguito da più di 90 milioni di utenti - considera l'album "il risultato diretto e l'estensione della carriera totalizzante di Swift". "Lei" aggiunge "seleziona elementi da tutte le sue epoche, proprio come ha fatto in tour, e li combina scegliendo ciò che funziona meglio". Variety non ha dubbi: il nuovo album è incentrato su un amore duraturo, con la "convinzione che possa davvero essere una brezza, e non l'occhio di un uragano, per fare del disco un puro e semplice divertimento". La politica, al momento, non ha commentato il lavoro dell'artista. Tutti attendono un post di Trump.