Netflix prepara il sequel di “Peaky Blinders”

AGI - Netflix sta preparando un sequel di due stagioni della serie poliziesca ambientata nell'Inghilterra degli anni '50 “Peaky Blinders”, con la superstar irlandese Cillian Murphy come produttore esecutivo.
L'acclamata serie “presenterà agli spettatori una nuova banda di Shelby. Ambientata negli anni '50, la storia sarà incentrata sugli eventi che si verificano nel prossimo film di Peaky Blinders”, ha dichiarato il gigante dell'intrattenimento in un comunicato pubblicato giovedì sul suo sito web TUDUM.
Il sequel comprenderà due stagioni di sei episodi ambientati nella Birmingham del 1953 e seguirà la serie originale, conclusasi con la sesta stagione nel 2022, e il prossimo film, attualmente in fase di post-produzione.
“Dopo essere stata intensamente bombardata durante la seconda guerra mondiale, Birmingham costruisce un futuro migliore con cemento e acciaio. In una nuova era di ‘Peaky Blinders’, di Steven Knight, la corsa per il controllo del gigantesco progetto di ricostruzione della città diventa una brutale contesa di dimensioni mitiche”, ha precisato la piattaforma di streaming.