Il ritorno di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle: ecco come è andata

AGI - "Quando a un certo punto che fai un lavoro, che ti piace, cadi, da sola o perché c'è qualcuno ha deciso e che ti butta giù, a qualunque età devi attraversare il dolore. Io sono qui per farlo in questo modo". Barbara D'Urso si racconta cosi' nella clip che precede la sua esibizione a Ballando con le Stelle, il programma Rai che ospita il suo ritorno nel sabato sera televisivo, dopo la sua uscita da Mediaset.
C'è anche chi, Selvaggia Lucarelli, evoca 'Viale del Tramonto', chi chiama in causa le mitiche 'faccette'. Ma anche chi la esorta a riprendere tutto quello che è suo, con una citazione in napoletano che rimanda a un altro immaginario tv.
Il ritorno al piccolo schermo del sabato sera (anzi notte) di Barbara D'Urso concede poco alle polemiche. Poco ma qualcosa c'è, e non potrebbe essere altrimenti dopo il clamoroso addio, deciso non dall'artista, a Mediaset. E allora ecco che D'Urso a Ballando con le stelle su Rai1 ammette che questo sabato televisivo "è totalmente diverso" da quello cui era abituata e non nasconde che lo è "di gran lunga in peggio". Il perché è presto detto.
"Ero abituata a gestire tutto, ero la Milly di Mediaset - sintetizza accennando al controllo in onda e fuori onda da parte della conduttrice - ma confermo che faccio un passo avanti, non indietro, ed è quello di affidarmi, ma non è semplice. Sono abituata a decidere io quello che faccio e quando per esempio prima Milly mi ha detto che dovevo passare da una parte anzichè dall'altra mi ha ricordato che non sono in una mia tramissione. Non è facile - confessa - ma ci sto mettendo un sacco di impegno".
#amicidix♥️ se volete supportarci in questa avventura lasciate un like dentro la card del profilo ufficiale di @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle @pasqualelr2020 https://t.co/9zRCOymhrH— Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) September 27, 2025