Dopo il successo della serie tv, "Star Wars - Il Mandaloriano" sbarca nei cinema italiani

AGI - Dopo tre stagioni fortunatissime su Disney+ uno dei personaggi minori assurti alla fama televisiva della galassia di Star Wars, il Mandaloriano, comparso nel 2008 in 'The Clone Wars', arriva nei cinema italiani il 20 maggio 2026.
Diretto, scritto e prodotto da Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, con musiche composte da Ludwig Goransson, 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' vede nel cast anche la partecipazione di Sigourney Weaver. Dopo tre stagioni della serie televisiva, alla fine di maggio del 2022 Jon Favreau ha iniziato a scrivere la quarta stagione che ha completato a febbraio 2023, decidendo in seguito di trasformare la serie in un film cinematografico, 'The Mandalorian and Grogu', appunto.
La nuova avventura 'Star Wars' targata Lucasfilm racconta la missione più emozionante di sempre del Mandaloriano e di Grogu, soprannominato il 'Bambino', personaggio amatissimo dai fan e dai media che lo hanno ribattezzato 'Baby Yoda' (piccolo alieno sensibile alla Forza e aspirante Jedi della stessa specie di Yoda nato nel 41 BBY, lo stesso anno in cui nacque Anakin Skywalker).
L'Impero e' caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre la nascente Nuova Repubblica cerca di proteggere tutto ciò per cui l'Alleanza Ribelle ha combattuto, ha arruolato l'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e del suo giovane apprendista Grogu.