Commozione cerebrale per Tom Holland durante le riprese di Spider-Man

AGI - Tom Holland è stato portato d’urgenza in ospedale dopo aver subito una lieve commozione cerebrale durante le riprese della nuova pellicola di Spider-Man, ma secondo diversi media statunitensi dovrebbe poter tornare al lavoro “nel giro di pochi giorni”. L’attore si è ferito venerdì mentre eseguiva un’acrobazia sul set, in corso in questi giorni ai Leavesden Studios di Watford, a nord-ovest di Londra.
Le riprese sono state sospese per consentire all’attore britannico di ricevere cure mediche e concedergli alcuni giorni di riposo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Già il giorno successivo all’incidente, Holland ha partecipato insieme alla fidanzata Zendaya a una gala di beneficenza nella sede londinese della casa d’aste Christie’s. Secondo fonti citate da Deadline, lunedì è prevista una riunione per rivedere il piano di lavorazione del film, iniziato lo scorso mese in Scozia.
Spider-Man: Brand New Day è il quarto capitolo della saga interpretata da Holland, dopo Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) e Spider-Man: No Way Home (2021), quest’ultimo campione d’incassi mondiale con 1,91 miliardi di dollari, che lo hanno reso l’ottavo film con il maggior incasso nella storia del cinema. Il nuovo episodio uscirà a luglio 2026, come annunciato da Sony Pictures lo scorso anno.