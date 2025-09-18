Il sesso torna protagonista su Netflix con 'Mrs Playmen'

AGI - Dopo la serie tv su Rocco Siffredi con Alessandro Borghi, il sesso torna protagonista su Netflix con una serie 'al femminile' che racconta la storia di Adelina Tattilo, editrice della più nota rivista erotica italiana: 'Mrs Playmen', la nuova serie in 7 episodi con protagonista Carolina Crescentini prodotta da Aurora Tv disponibile su Netflix dal 12 novembre.
Nel cast anche Filippo Nigro (Chartroux), Giuseppe Maggio (Luigi Poggi), Francesca Colucci (Elsa), Domenico Diele (Andrea De Cesari), Francesco Colella (Saro Balsamo), Lidia Vitale (Lella) e Giampiero Judica (Don Rocco). La serie è diretta da Riccardo Donna e scritta da Mario Ruggeri, head writer, insieme agli autori Eleonora Cimpanelli, Chiara Laudani, Sergio Leszczynski e Alessandro Sermoneta.
Adelina Tattilo è stata la direttrice della prima rivista erotica italiana e una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni '70. Un'imprenditrice pionieristica in un'epoca in cui le donne erano relegate al ruolo di madri e casalinghe; una cattolica devota, ma anche un'audace anticonformista, in prima linea nelle battaglie per il divorzio, il diritto all'aborto e l'emancipazione femminile.
Quando il marito, Saro Balsamo, la abbandona lasciandola sola ad affrontare i creditori come unica proprietaria di un impero sull'orlo del collasso, Adelina non si arrende. Reinventa la rivista 'Playmen' trasformandola in una pubblicazione sofisticata e all'avanguardia e, sfidando il maschilismo radicato dell'epoca, riunisce attorno a sè un team di intellettuali brillanti, creativi audaci e fotografi visionari.
Insieme, abbattono tabù, provocano l'establishment e accendono una rivoluzione culturale, numero dopo numero, scandalo dopo scandalo. 'Mrs Playmen' è anche la storia di una rivista che ha riscritto le regole della socieà italiana.