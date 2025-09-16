Addio a Robert Redford, aveva 89 anni

AGI - E chi non se lo ricorda, sposino bellissimo e biondo in coppia con una stupenda Jane Fonda nel celebre film "A piedi nudi nel parco (Barefoot in the Park)" film del 1967 diretto da Gene Saks, tratto dall'omonima commedia teatrale di Neil Simon? In quella solare pellicola, Robert Redford morto oggi all'età di 89 anni, e Fonda, sono una coppia di neosposini (Paul e Corie), che dopo aver trascorso sei giorni di luna di miele di grande passione, in una stanza dell'hotel Plaza, arrivano nella loro prima casa, un appartamentino al quinto piano di un palazzo, del Greenwich Village, senza ascensore.
E da qui, iniziano tutta una serie di vicissitudini, a causa di un vicino eccentrico, della madre di lei, e tante altre piccole cose che li metteranno a dura prova. Lui e' serio, lei e' appassionata. Entrambi, in quel film che ha fatto epoca, sono giovani e bellissimi.
Del resto, Redford nell'immaginario è uno dei belli del cinema. Nato a Santa Monica il 18 agosto del 1936, è stato attore, produttore e regista. Ha ricevuto due premi Oscar: nel 1981 come miglior regista per "Gente Comune" e uno alla carriera nel 2002. È stato candidato altre volte per La Stangata, e per Quiz Show. Ha avuto anche un Leone D'oro alla carriera. Con Sydney Pollack, ha fondato il Sundance Film Festival. Partner importanti per lui, vicino sempre a film di qualita', lontano da quelli con tante sparatorie. Oltre a Jane Fonda, lo abbiamo visto accanto a Barbra Streisand in Come eravamo, Faye Dunaway ne I tre giorni del Condor. E lo abbiamo visto accanto ad un altro bello da morire: Paul Newman. In due sul set de La stangata: non c'e' storia.
Con il tempo è diventato un autore delicato e introspettivo, i cui film più importanti sono collegati al suo impegno sociale. Robert era figlio di un contabile della Standard Oil, e ha trascorso la sua infanzia nel quartiere borghese di San Fernando Valley.