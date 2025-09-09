Una luna bellissima per Penelope Maria: Alessandra Amoroso celebra la nascita della figlia

AGI - “Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025”. Con queste parole Alessandra Amoroso, cantautrice pugliese tra le più amate del panorama musicale italiano, ha annunciato sui social la nascita - avvenuta tre giorni fa - della sua primogenita, avuta dal compagno Valerio Pastore.
Nel post, accompagnato da alcune immagini – tra cui una foto della luna e una tenera istantanea della piccola tra le braccia di papà Valerio. Il compagno di Amoroso un mese fa l’aveva sorpresa con la proposta di matrimonio a Lecce, dietro le quinte del suo concerto a Cava del Duca. La cantante ha ringraziato le persone che le sono state accanto durante la gravidanza: “Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza… si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore”.
Tra le note pubblicate, anche una dedica speciale: i versi di Un mondo a parte di Jovanotti, “Lascia che ti baci un’altra volta / Non come un addio, ma come un benvenuto / Benvenuta dentro alla mia vita / Entra e fanne tutto quello che vorrai”.
Il post è stato sommerso da migliaia di messaggi d’affetto da fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo: tra i primi a congratularsi Mara Venier, Diodato, Beatrice Valli, Emma Marrone e Levante. Per Alessandra Amoroso, da sempre legatissima alla sua terra e al suo pubblico, l’arrivo di Penelope Maria segna una nuova stagione di vita, celebrata con parole semplici e profonde, nello stile che l’ha resa una delle voci più autentiche della musica italiana contemporanea.