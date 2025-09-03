I Radiohead tornano sul palco, annunciati quattro concerti a Bologna a novembre

AGI - Dopo sette anni i Radiohead tornano a suonare live con alcuni concerti in tutta Europa a novembre e dicembre 2025. In Italia sono state annunciate dalla band quattro concerti all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna, il 14, 15, 17, e 18 novembre 2025.
Ad annunciare le nuove date è stata la stessa band britannica sui propri canali social: "L'anno scorso ci siamo riuniti per provare, giusto per il gusto di farlo - si legge nell'annucio ai fan - dopo sette anni di pausa, è stato davvero bello suonare di nuovo le canzoni e riconnettersi con un'identità musicale che è profondamente radicata in noi cinque. Ci ha anche fatto venire voglia di suonare alcuni spettacoli insieme, quindi speriamo possiate partecipare ad uno dei prossimi appuntamenti. Per ora saranno solo questi ma chissà dove porterà tutto questo".
Le altre date europee annunciate sono: 4, 5, 7, 8 novembre - Movistar Arena, Madrid, Spagna; 21, 22, 24, 25 novembre - The O2, Londra, Regno Unito; 1, 2, 4, 5 dicembre - Arena Reale, Copenaghen, Danimarca; 8, 9, 11, 12 dicembre - Uber Arena, Berlino, Germania.
L'annuncio coincide con la recente uscita digitale, lo scorso agosto, dell'album live "Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009", con materiale originariamente realizzato durante la creazione degli arrangiamenti per la produzione teatrale di Thom Yorke "Hamlet Hail to the Thief".
Il formato fisico dell'album sarà in vendita pochi giorni prima dell'arrivo della band a Madrid, il 31 ottobre.
Il gruppo è diventato uno dei gruppi alternative rock più famosi negli anni '90 grazie a brani come "Creep", un classico pubblicato nel 1992, e ad album come il loro debutto, "Pablo Honey" (1993), e, soprattutto, "Ok Computer" (1997) e "Kid A" (2000), due dei loro lavori più venerati dai fan.