Accuse di stupro, nuovo processo per Depardieu
Accuse di stupro, nuovo processo per Depardieu
Home>Spettacolo

Accuse di stupro, nuovo processo per Depardieu

L'ex stella del cinema francese rischia fino a 20 anni di carcere per le presunte violenze sull'attrice Charlotte Arnould
Depardieu accusato di stupro
JENS KALAENE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - Gerard Depardieu
gerard depardieu stupro
di lettura

AGI - L'attore Gerard Depardieu è stato deferito al tribunale penale dipartimentale di Parigi per essere processato per lo stupro e l'aggressione sessuale dell'attrice Charlotte Arnould.

ADV

Lo ha riferito l'emittente Bfmtv da una fonte vicina al caso, confermando un rapporto di France Info. L'ex stella del cinema francese rischia fino a 20 anni di carcere.

ADV

Durante un precedente processo per violenza sessuale, il 76enne Depardieu è già stato condannato il 13 maggio a 18 mesi di carcere con la condizionale.

Leggi anche:
Gerard Depardieu
Gerard Depardieu condannato a 18 mesi per violenza sessuale
L'attore francese, assente in aula al momento della pronuncia della sentenza, è stato condannato a 18 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena per aggressione sessuale nei confronti di due donne durante le riprese di un film nel 2021
Leggi anche:
Violenza sessuale, processo a Depardieu
Al via i processi a Depardieu per abusi sessuali
Accusato da due donne. I fatti sarebbero avvenuti durante le riprese di un film nel 2021. L'avvocato: "Tutto falso"
ADV