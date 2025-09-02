Accuse di stupro, nuovo processo per Depardieu
L'ex stella del cinema francese rischia fino a 20 anni di carcere per le presunte violenze sull'attrice Charlotte Arnould
AGI - L'attore Gerard Depardieu è stato deferito al tribunale penale dipartimentale di Parigi per essere processato per lo stupro e l'aggressione sessuale dell'attrice Charlotte Arnould.
Lo ha riferito l'emittente Bfmtv da una fonte vicina al caso, confermando un rapporto di France Info. L'ex stella del cinema francese rischia fino a 20 anni di carcere.
Durante un precedente processo per violenza sessuale, il 76enne Depardieu è già stato condannato il 13 maggio a 18 mesi di carcere con la condizionale.