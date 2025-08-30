Ecco le prime coppie di 'Ballando con le stelle'

AGI - A meno di 1 mese dall'inizio della 20esima edizione di 'Ballando con le stelle', Milly Carlucci comincia a svelare le prime coppie che si sfideranno sulla pista.
"Ladies and gentleman, c'è aria di abbinamento - ha esordito la conduttrice nel video social del programma - partiamo dal campionissimo Fabio Fognini che ballerà con Giada Lini. E poi, c'è Marcella Bella, una botta di energia: per lei, la nostra Jennifer Lopez, ci vuole qualcuno di caliente e scatenato... con lei ballerà Chiquito, sarà una coppia bollente. E poi Francesca Fialdini che ballerà con Giovanni Pernice, una bellissima coppia".
"E questo è solo l'inizio, aspettate le prossime puntate" ha concluso Milly Carlucci. 'Ballando con le stelle' tornerà il 27 settembre in prima serata su Rai 1.