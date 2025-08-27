L'Ucraina cancella Woody Allen

AGI - Dopo le dure critiche provenienti da Kiev, per il suo intervento alla Settimana internazionale del Cinema di Mosca, diversi importanti teatri ucraini hanno annunciato che cancelleranno gli spettacoli basati su sceneggiature del regista americano Woody Allen. Lo riporta Ukrainska Pravda, citando le dichiarazioni di diversi teatri.
Cancellazioni di spettacoli
A Leopoli, il Teatro Maria Zankovetska ha preso la decisione di sospendere le rappresentazioni di 'Pallottole su Broadway', un musical basato su una sceneggiatura di Allen. A Chernivtsi, il Teatro Accademico Regionale Ucraino di Musica e Dramma Olha Kobylianska ha annullato una rappresentazione di 'Una commedia sexy in una notte di mezza estate'. A Kiev, il Molodyy Theatre ha sospeso gli spettacoli di Riverside Drive, anch'esso basato sull'opera di Allen.
La difesa del regista
A nulla, evidentemente, è servita la giustificazione del regista che in una dichiarazione al Guardian aveva spiegato ieri la sua posizione: "Quando si tratta del conflitto in Ucraina credo fermamente che Vladimir Putin abbia completamente torto. La guerra che ha causato è tremenda. Ma, qualunque cosa abbiano fatto i politici, non credo che interrompere il dibattito artistico sia mai un buon modo per aiutare".
Allen, che aveva preso parte all'evento in videocollegamento, era stato acclamato da centinaia di persone nella sala Moskino, in una sessione intitolata "Leggende del cinema mondiale"; il cineasta aveva confessato di apprezzare il cinema russo e non aveva escluso che prenderebbe in considerazione l'idea di girare un film in Russia se gli si presentasse l'occasione. L'evento, che si chiude oggi, è stato patrocinato dal Comune di Mosca e da una serie di società mediatiche sostenute dallo Stato.