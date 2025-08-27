La storia d'amore tra Taylor Swift e Travis Kelce: 5 cose da sapere

AGI - È ufficiale: la coppia più famosa d'America sta per convolare a nozze. La pop star Taylor Swift, che ha conquistato 14 Grammy e Travis Kelce, tre volte vincitore del Super Bowl della NFL, hanno annunciato il loro matrimonio su Instagram.
Ecco cinque cose da sapere sulla loro storia d'amore:
La carriera di Taylor
Il percorso di Swift per diventare la pop star più famosa al mondo è stato costellato di colpi di scena, e non solo per gli errori sentimentali che hanno alimentato le sue canzoni di successo fino all'incontro con Kelce. Ha vinto il suo primo Grammy a soli 20 anni, prima di passare al pop. Sono seguiti un successo strepitoso e un'attenzione mediatica senza precedenti. La Swift ha affrontato una faida molto pubblicizzata con Kanye West. Ha avuto relazioni sentimentali di alto profilo con attori di Hollywood e pop star, con riferimenti a Jake Gyllenhaal, Tom Hiddleston, Joe Jonas, Calvin Harris e Harry Styles che, secondo alcune voci, sarebbero stati inseriti nei testi delle sue canzoni.
Il percorso di Kelce
Per Kelce, la strada verso il successo è stata in salita. Quando era ancora al college, è stato sospeso dalla squadra di football per uso di marijuana. Suo fratello maggiore Jason ha fatto pressione sullo staff tecnico affinché dessero a Travis un'altra possibilità e ha nuovamente garantito per il fratello minore quando Travis è stato ingaggiato dai Kansas City Chiefs nel 2013. Quando i Chiefs sono approdati alla NFL, Travis Kelce ha svolto un ruolo fondamentale ed è ora considerato uno dei migliori tight end nella storia di questo sport. Ha vinto tre Super Bowl e ne ha persi due, compresa una sconfitta straziante contro i Philadelphia Eagles quest'anno che ha posto fine al sogno di una storica tripletta dei Chiefs.
Come è iniziato tutto
Durante il tour “Eras” di Swift, Kelce ha cercanto di incontrare Swift nel backstage di un concerto a Kansas City nel 2023 per poterle regalare un braccialetto con il suo numero di telefono. Ma il suo piano non è andato a buon fine: la cantante non partecipa agli incontri con i fan prima o dopo i suoi spettacoli, nemmeno con le star della NFL, “perché deve preservare la voce”, come ha confessato poco dopo nel suo podcast. Ma Taylor è rimasta affascinata quando ha saputo di questo romantico stratagemma e “abbiamo iniziato a frequentarci subito dopo”, ha raccontato alla rivista TIME.
Controversie
Swift è diventata rapidamente una presenza fissa alle partite dei Chiefs di Kelce. E man mano che le telecamere riprendevano con sempre maggiore regolarità le sue reazioni, gli ascolti televisivi e la vendita dei biglietti dei match salivano alle stelle. Ciò ha suscitato numerose critiche dei fanatici del football, secondo i quali il loro sport stava diventando un circo dello spettacolo. Alla fine, le distrazioni non hanno turbate Kelce o i Chiefs, che hanno vinto il Super Bowl anche in quella stagione.
Il fidanzamento
Martedì, un post congiunto sulle loro pagine Instagram ha mostrato le foto di Kelce che le chiede di sposarlo in ginocchio in un giardino pieno di fiori e Swift che indossa un enorme anello di diamanti. Non sono stati rivelati né la data né i dettagli del matrimonio. Si tratta di un momento molto impegnativo per entrambi: Kelce, dopo aver smentito le voci sul suo ritiro, si sta preparando per l'inizio della stagione NFL il mese prossimo, mentre Swift ha un nuovo album, “The Life of a Showgirl”, in uscita a ottobre.