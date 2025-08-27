"Ballando con le Stelle", Milly Carlucci perde la sua spalla storica

AGI - Ancora sorprese alla vigilia della 20esima edizione di 'Ballando con le stelle': Paolo Belli non sarà più al fianco di Milly Carlucci nella conduzione ma parteciperà come ballerino concorrente.
L'annuncio sui social
L'annuncio oggi sui social, dopo giorni di indiscrezioni. "Un anniversario unico meritava un colpo di scena unico: Paolo Belli è ufficialmente concorrente di "Ballando con le Stelle 2025" la notizia data sull'account di Instagram del programma che ripartirà sabato 27 settembre su Rai 1.
L'annuncio di Paolo Belli
Paolo Belli ha scelto la solita piazza piena di 'followers' per annunciare la novità. "Milly mi ha detto - spiega Belli nel video postato sui social - 'vorrei che fossi anche con me in quest'anno per celebrare la festa': mi ha chiesto di fare il concorrente e io avrò bisogno di tutti voi perché sarò in gara come ballerino".
Il cast dei ballerini
Il cast dei ballerini quindi vede Paolo Belli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical, Maurizio Ferrini nelle vesti della Signora Coriandoli, Marcella Bella, Barbara d'Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Beppe Convertini.
Il futuro della conduzione
Ancora non si sa chi prenderà il posto di Belli per affiancare Milly Carlucci nella conduzione.