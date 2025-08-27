Bruce Willis: la moglie rivela, "Abbiamo trovato un modo per comunicare"

AGI - L'attore statunitense Bruce Willis, a cui è stata diagnosticata la demenza frontotemporale nel 2023, continua a essere “molto attivo” e gode di “buona salute”, secondo quanto dichiarato dalla moglie, la modella Emma Heming Willis, in un'intervista. “Lui (Willis) è ancora molto attivo e gode di ottima salute nonostante tutto. È solo il suo cervello che lo tradisce”, ha dichiarato Hemming Willis.
La moglie di Willis ha anche assicurato che, nonostante stia “perdendo il linguaggio”, lei e la sua famiglia hanno trovato nuovi modi per comunicare con l'attore di “Die Hard”. “Abbiamo dovuto adattarci e abbiamo un modo di comunicare con lui che è semplicemente diverso”, ha aggiunto.
La modella ha rivelato che a volte Willis mostra ancora “sprazzi della sua personalità”. “Abbiamo ancora quei giorni, beh, non giorni, momenti in cui si vede la sua risata. Ha una risata così sincera, e a volte quello scintillio nei suoi occhi o quel sorriso mi trasportano. Ma sono difficili da cogliere perché quei momenti appaiono e scompaiono così in fretta”, ha raccontato.
Nel marzo 2022, la famiglia dell'attore settantenne ha annunciato che a Willis era stata diagnosticata l'afasia, ma un anno dopo Heming ha rivelato che l'attore soffriva di demenza frontotemporale, un gruppo di disturbi che colpiscono progressivamente i lobi frontale e temporale del cervello causando cambiamenti nel comportamento, nel linguaggio e nelle funzioni esecutive.
Heming, che ha sposato Willis nel 2009, sta attualmente promuovendo il libro “The Unexpected Journey”, una guida sulla cura degli anziani che “è nata dal dolore” causato dalla diagnosi del marito, come ha spiegato alla rivista People. Il libro sarà disponibile dal 9 settembre.