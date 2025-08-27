Almodovar chiede a Sanchez di tagliare i rapporti con Israele

AGI - Il mondo dello spettacolo è sempre più impegnato nella difesa della popolazione di Gaza. Negli ultimi mesi si sono susseguiti una serie di appelli per mettere fine alla strage in corso nella Striscia e l'ultimo a prendere posizione è il regista spagnolo Pedro Almodovar che in un video chiede al primo ministro Pedro Sanchez di tagliare i ponti con Israele.
"Chiedo al nostro governo di interrompere le relazioni diplomatiche, commerciali e di ogni tipo con lo Stato di Israele in segno di repulsione per il genocidio che sta commettendo contro il popolo di Gaza davanti agli occhi del mondo intero", ha affermato Almodovar, sollecitando una presa di posizione anche da parte degli altri leader europei.
Almodovar aveva già sottoscritto una lettera con altri artisti spagnoli, tra cui Javier Bardem, in cui denunciava il "silenzio" su Gaza durante il Festival di Cannes a maggio.