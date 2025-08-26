Taylor Swift e Travis Kelce annunciano il loro matrimonio

AGI - La pop star mondiale Taylor Swift e il giocatore di football Travis Kelce hanno annunciato il loro matrimonio, dopo due anni di fidanzamento. "La tua insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica si sposano", ha scritto la cantante su Instagram, accompagnando l'annuncio con la foto di Kelce che, in ginocchio, le chiede di sposarlo. Il post, in appena dodici minuti, è stato già visto da più di un milione e trecentomila utenti.
Swift e Kelce stanno insieme dal 2023, quando dopo aver assistito a un suo concerto, lui si è detto "ipnotizzato" e "affascinato" dalla cantante. Lo ha raccontato Kelce nel podcast New Heights, condotto dal giocatore di football americano insieme a suo fratello Jason.
Anche se Kelce voleva conoscerla quel giorno stesso per consegnarle un braccialetto dell'amicizia con il suo numero, non ci riuscì perché Swift non riceveva visite né prima né dopo i suoi concerti. Poco dopo, però, riuscirono a mettersi in contatto. La cantante ha anche rivelato altri dettagli sul loro primo incontro, confessando di aver fatto una domanda “insensata” perché non conosceva nulla delle regole del football americano. Il loro fidanzamento arriva poco dopo l’annuncio del prossimo album in studio di Swift, The Life of a Showgirl, che uscirà il 3 ottobre e che è ispirato alla sua vita dietro le quinte durante il tour mondiale The Eras Tour.