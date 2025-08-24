Umberto Tozzi incanta Taormina con il suo tour d'addio

AGI - Umberto Tozzi ha portato il suo 'Ultima notte rosa the final tour' al Teatro Antico di Taormina fra gli applausi di un pubblico internazionale, che ha gremito gli spalti della struttura per un tuffo nel passato attraverso i grandi successi del cantautore e quelli più vicini al tempo di oggi.
Successo di Gloria e omaggio a Pippo Baudo
In teatro molti spettatori in vacanza nella "perla dello Jonio", giovani e non, incuriositi dalla possibilità di poter conoscere l'autore della famosa "Gloria", brano scritto e cantato da Tozzi divenuto un successo anche oltreoceano grazie all'interpretazione di Laura Branigan. E "Gloria" ha chiuso un concerto di 90 minuti circa, in cui l'artista ha ripercorso la sua carriera attraverso brani come "Notte rosa", "Ti amo", "Eva", "Io camminerò" e tanti altri, compreso il successo di Sanremo "Si può dare di più", che lo ha visto interprete e vincitore con Gianni Morandi e Enrico Ruggeri.
Ricordo di un siciliano eccellente
Tozzi nella tappa di Taormina, in quello che ha definito "uno dei posti più belli con un panorama unico al mondo", ha voluto ricordare un siciliano eccellente recentemente scomparso: "Devo chiedervi un lungo, lunghissimo applauso - ha detto - per una persona importante a cui molti di noi devono tanto: Pippo Baudo". E il pubblico ha prontamente risposto con il tributo alzandosi in piedi.
L'ultima tournée mondiale di Umberto Tozzi
"L'ultima notte rosa - the final tour" è la tournée mondiale in 4 continenti con cui Umberto Tozzi sta dando il suo addio alla scena live. In Sicilia l'artista è tornato per festeggiare con il pubblico nelle due tappe estive di ieri 23 agosto, al Teatro Antico di Taormina e di oggi, e il 24 agosto alla Live Arena di Agrigento.
Emozioni dell'ultimo tour
"Un tour mondiale di questo tipo è faticoso in un certo senso ma salire sul palco è una grande gioia - ha dichiarato Umberto Tozzi a proposito dell'ultimo tour -. Penso tanto a come sarà l'ultimo concerto. Sicuramente alla fine mi scatterà la lacrima. So di essere stato un privilegiato, la mia carriera è stata lunga e la mia musica si è allargata anche a generazioni che non avrei mai immaginato di avere fra il pubblico".
50 anni di successi e l'addio alle scene
Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l'annuncio a sorpresa dell'addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L'Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo, palco che l'artista ha calcato per diverse volte.
Un'icona della musica italiana
Cantautore e musicista carismatico e creativo, Umberto Tozzi grazie alle sue hit è diventato un'icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale.
Record di successi discografici
Sono numerosi i record in termini di successi discografici che hanno caratterizzato la vita artistica di Tozzi, a partire da "Ti amo", indimenticabile brano del 1977, capace di rimanere ai vertici delle classifiche per più di sette mesi, stracciando ogni record di vendita e vincendo l'edizione di quell'anno del Festivalbar, ha attraversato ogni confine con le sue numerose reinterpretazioni, fino ad arrivare a essere al centro di una delle scene clou della fortunata serie "La casa di carta 4".
Gloria: Da Flashdance a The Wolf of Wall Street
E ovviamente c'è "Gloria" scelta per la colonna sonora del film di Martin Scorsese "The Wolf of Wall Street", ma anche per il film cult "Flashdance" diretto da Adrian Lyne - che porta il nome di Umberto Tozzi oltreoceano grazie all'interpretazione del brano realizzata da Laura Branigan nel 1982 e che si posiziona al numero 1 della classifica americana rimanendo nella classifica Billboard Hot 100 per 36 settimane.
Golden Globe e nomination ai Grammy Awards
Nel 1982 dopo aver ricevuto il Golden Globe, premio ottenuto con oltre 27 milioni di copie vendute in soli 5 anni Tozzi è stato nominato ai Grammy Awards con "Gloria" cantata da Laura Branigan.
Collaborazioni memorabili
Tantissime e indimenticabili le collaborazioni che negli anni Umberto Tozzi ha collezionato con grandi artisti italiani, come Mogol, Dalida, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, i Pooh, Raf, Monica Bellucci, Enrico Ruggeri e Marco Masini, e internazionali, con nomi del calibro di Anastacia, Francis Cabrel, Laura Branigan, Sergio Dalma, Howard Carpendale e tanti altri.