Vienna ospiterà la prossima edizione dell'Eurovision

AGI - Sarà Vienna a ospitare la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma il prossimo 16 maggio. La città ha superato la candidatura della storica rivale, Innsbruck. Lo ha annunciato la radiotelevisione austriaca ORF.
La capitale austriaca, che aveva già ospitato il festival nel 1967 e nel 2015, aveva presentato la propria candidatura con lo slogan “Europe, shall we dance?” (“Europa, balliamo?”) proponendo come sede la Wiener Stadthalle, arena multifunzionale con una capienza fino a 16.000 spettatori, situata a soli tre chilometri dal centro città.
L’assegnazione è arrivata dopo la vittoria del cantante austriaco JJ, trionfatore all’edizione 2025 di Basilea con il brano “Wasted Love”. L’Eurovision dello scorso anno è stato seguito da 166 milioni di telespettatori in tutta Europa.
