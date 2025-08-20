La scelta di "Stranger Things": da Netflix a Paramount
La scelta di "Stranger Things": da Netflix a Paramount
Home>Spettacolo

La scelta di "Stranger Things": da Netflix a Paramount

Il passaggio di piattaforma avverrà nel 2026 ed è stato annunciato dai fratelli Duffer
Ross e Matt Duffer
VALERIE MACON / AFP - Ross e Matt Duffer
stranger things netflix paramount
di lettura

AGI - I fratelli Matt e Ross Duffer, creatori della serie di successo "Stranger Things", lasceranno Netflix dal 2026 e passeranno alla piattaforma rivale Paramount.

ADV

Fan in attesa

ADV

Lo hanno annunciato gli stessi autori, precisando che la decisione non inciderà sulla premiere dell'attesissima quinta stagione della serie, la cui messa in onda è prevista in tre parti tra novembre e dicembre, e che continuerà a essere trasmessa su Netflix. Secondo The Hollywood Reporter, i Duffer hanno firmato un accordo quadriennale con la Paramount per "scrivere, produrre e dirigere fiction su larga scala", ma l'accordo non è stato reso noto.

ADV