La scelta di "Stranger Things": da Netflix a Paramount
Il passaggio di piattaforma avverrà nel 2026 ed è stato annunciato dai fratelli Duffer
AGI - I fratelli Matt e Ross Duffer, creatori della serie di successo "Stranger Things", lasceranno Netflix dal 2026 e passeranno alla piattaforma rivale Paramount.
Lo hanno annunciato gli stessi autori, precisando che la decisione non inciderà sulla premiere dell'attesissima quinta stagione della serie, la cui messa in onda è prevista in tre parti tra novembre e dicembre, e che continuerà a essere trasmessa su Netflix. Secondo The Hollywood Reporter, i Duffer hanno firmato un accordo quadriennale con la Paramount per "scrivere, produrre e dirigere fiction su larga scala", ma l'accordo non è stato reso noto.