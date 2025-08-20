"Un sabato speciale per Pippo Baudo" programmazione speciale per Techetè

AGI - A una settimana dalla scomparsa di Pippo Baudo, Rai Radio Techete’ propone “Un sabato speciale per Pippo” con un palinsesto che, sabato 23 agosto a partire dalle 4 del mattino, farà scoprire agli ascoltatori di oggi il lavoro svolto in radio dal grande showman negli anni Sessanta e Settanta. Dagli archivi sono state selezionate, infatti, alcune delle più significative trasmissioni radiofoniche, delle quali Baudo è stato il mattatore, e le ha racchiuse nella programmazione curata da Edoardo Melchiorri e coordinata da Giacinto De Caro.
Dai programmi per i ragazzi a vivaci trasmissioni del fine settimana, ospite di prestigio nei varietà, ma anche attore di radiocommedie, Pippo Baudo si è ogni volta confermato uomo dai mille interessi e talenti.
Tra i programmi che saranno riproposti: “Settimana corta” del 1973 e “Ragazzi organizzatevi” del 1974 (alle 4.00, 12.00 e 20.00); “Show Down” del 1978 (alle 5.00, 13.00 e 21.00); lo sceneggiato radiofonico “Ma voi capirete” del 1966 (prima parte alle 06.00, 14.00 e 22.00; seconda parte alle 7.00, 15.00 e 23.00).