Heater Parisi pubblica un'intervista inedita a Baudo: "Mi preoccupa sparire"

AGI - "17 anni fa, nella quiete di casa, mi hai regalato una intervista che custodisco nel cuore. 'Vorrei mi facessi un regalò, mi dicesti con quel sorriso coinvolgente. 'Quale?', chiesi curiosa. E tu, con la voce calda di chi sa parlare all'anima: 'Tienila per un giorno lontano lontano...'. Quelle parole, Pippo, sono diventate una promessa. La mia promessa a te. Oggi, mentre il mondo ti saluta, io sento solo un arrivederci. Perché qualcosa di cosi' luminoso non può svanire: ritornerà, in un abbraccio, in una risata, in un sipario che si riapre. Ciao, Pippo". Cosi' dopo giorni di silenzio, Heather Parisi (che vive a Hong Kong), altra 'scoperta' di Pippo Baudo, pubblica sui social un'intervista inedita del 2008 tra l'ex ballerina e il presentatore scomparso sabato 16 agosto.
"Sarò molto egoista - dice Pippo Baudo - ma mi preoccupa l'idea di non esserci più, di sparire, di non lasciare un segno, di non diventare un fiore, una palma... sarebbe bellissimo".
E se tornassi cosa ti piacerebbe essere, chiede Heather Parisi? "Una farfalla, di quelle variopinte... Però purtroppo la farfalla vive pochissimo".
Che cosa ti spaventa Pippo?, chiede ancora Parisi a Baudo: "Questo mondo di oggi, ormai siamo in guerra continua, il fatto che l'uomo non rispetti più l'uomo. Dappertutto c’è una litigiosità, dell'uomo contro l'altro, c'è un'economia mondiale che è ricchissima e non può non pensare a quelli che non hanno. Tra l'altro questi mondi quando se ne accorgeranno diventeranno cattivi contro chi gli ha negato la gioia di vivere, poi ci meravigliamo di questa aggressività, ma per forza... noi li abbiamo tenuti in cattività, come se tenessi un animale chiuso in gabbia è chiaro che poi quando esce..."