Il teatro delle Vittorie intitolato a Baudo. Banfi lancia la proposta alla Rai

AGI - Lino Banfi, dopo aver reso omaggio a Pippo Baudo, ha lasciato la camera ardente del teatro delle Vittorie accompagnato dal direttore generale della Rai Roberto Sergio. E ha lanciato la proposta: "Roberto, perché non intitolate il teatro delle Vittorie a Pippo Baudo?". E quindi, rivolgendosi ai cronisti presenti ha aggiunto, nella sua nota parlata barese: "Io la proposta l'ho lenciata ". Roberto Sergio ha risposto: "ne parleremo in Consiglio di amministrazione".

