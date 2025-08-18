Il teatro delle Vittorie intitolato a Baudo. Banfi lancia la proposta alla Rai
Il comico pugliese uscendo dalla camera ardente ha rivolto la domanda al dg della Rai, Sergio
AGI - Lino Banfi, dopo aver reso omaggio a Pippo Baudo, ha lasciato la camera ardente del teatro delle Vittorie accompagnato dal direttore generale della Rai Roberto Sergio. E ha lanciato la proposta: "Roberto, perché non intitolate il teatro delle Vittorie a Pippo Baudo?". E quindi, rivolgendosi ai cronisti presenti ha aggiunto, nella sua nota parlata barese: "Io la proposta l'ho lenciata ". Roberto Sergio ha risposto: "ne parleremo in Consiglio di amministrazione".