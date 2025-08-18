I costumi di Downton Abbey vanno all'asta per beneficenza

AGI - I fan di Downton Abbey potranno portarsi a casa un souvenir della fortunata serie televisiva poiché i costumi indossati dai personaggi, i mobili utilizzati per arredare la maestosa dimora e persino l'auto di famiglia utilizzata nei film saranno venduti all'asta per beneficenza. Uno degli oggetti più prestigiosi, e ambti, è un abito indossato dalla defunta Dame Maggie Smith, che interpretava Violet Crawley, contessa vedova di Grantham.
È in vendita anche l'abito da sposa indossato da Michelle Dockery nei panni di Lady Mary Crawley quando ha sposato Matthew Crawley, interpretato da Dan Stevens. L'abito lungo in chiffon color albicocca chiaro è accompagnato da un paio di scarpe Mary Jane in raso avorio, una tiara di strass, un velo in tulle di seta e un bouquet di gigli finiti, e ha un valore stimato tra le 3.000 e le 5.000 sterline nella vendita online della casa d'aste Bonhams.
L'auto di famiglia dei Grantham, una Sunbeam Saloon del 1925, che secondo Bonhams ha un prezzo di vendita stimato tra le 25.000 e le 35.000 sterline. È apparsa per la prima volta nella seconda stagione ed è stata utilizzata nella terza, quarta e quinta stagione, oltre che in tutti e tre i film.
Tra i lotti figurano anche il caratteristico muro con le campane della sala della servitù e un grande tavolo da refettorio in pino in stile settecentesco acquistato per la quinta stagione per la sala della servitù. Ci sono le uniformi delle cameriere e dei valletti e il caratteristico orologio da tasca in argento del maggiordomo Mr Carson. Una sceneggiatura della prima stagione, episodio uno, firmata dai membri del cast tra cui Smith, Hugh Bonneville e Samantha Bond, è in vendita per un prezzo stimato tra 600 e 800 sterline.
Il ricavato dell'asta sarà devoluto a Together for Short Lives, un'organizzazione benefica che sostiene i bambini affetti da malattie terminali e le loro famiglie.
Gareth Neame, produttore esecutivo della serie, ha dichiarato: “Il mondo di Downton Abbey è amato in tutto il mondo per la sua narrazione ricca e senza tempo. Questi oggetti iconici occupano un posto speciale in quella storia e siamo orgogliosi di vedere che contribuiscono a sostenere il lavoro fondamentale di Together for Short Lives”.
L'asta è disponibile per le offerte online a partire da lunedì su bonhams.com