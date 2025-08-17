Morto l'attore Terence Stamp, l'iconico Generale Zod di Superman

AGI - L'attore britannico Terence Stamp, ricordato come il cattivo Generale Zod nei film originali di 'Superman' o l'indimenticabile Bernadette in 'Le avventure di Priscilla, regina del deserto', è morto all'età di 87 anni. Lo ha reso noto la sua famiglia confermando che il decesso è avvenuto la mattina del 17 agosto.
L'artista lascia dietro di sé "uno straordinario corpus di opere, sia come attore che come scrittore, che continuerà a commuovere e ispirare le persone per gli anni a venire", hanno detto i suoi stretti collaboratori in una dichiarazione. "Chiediamo privacy in questo triste momento", ha aggiunto la famiglia.
Gli inizi e la formazione
L'attore, nato nell'East London nel 1938, ha svolto diversi lavori nella capitale britannica fino a vincere una borsa di studio per studiare alla Webber Douglas Academy of Dramatic Art, da dove ha fatto il salto sui palcoscenici teatrali del paese con un altro gigante della recitazione, Michael Caine.
Il successo con 'Billy Budd'
Il suo primo ruolo importante per il grande schermo è arrivato con il film "Billy Budd" (1962), che gli è valso una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista e lo ha lanciato alla fama internazionale.
Classici degli anni '60
Da quel momento in poi partecipa a numerosi classici degli anni '60, come 'Scandalo in classe' con Laurence Olivier), 'Il collezionista', 'Modesty Blaise, superagente donna' o 'Povera mucca', primo lungometraggio del regista inglese Ken Loach.
Il mancato ruolo di James Bond
Stamp era un tempo tra i contendenti per sostituire Seán Connery nel franchise di James Bond, ma le sue idee per il personaggio "terrorizzarono" il produttore Harry Saltzman, come lo stesso attore confessò anni dopo.
Il ritorno al successo con Superman
L'artista, secondo alcuni critici, ha avuto un brutto colpo con film minori nei primi anni '70, ma la sua carriera è decollata di nuovo con il ruolo del generale Zod in 'Superman' (1978), per mano del regista Richard Donner, e con il sequel 'Superman II' (1980).
'Beltenebros' di Pilar Miró
Nel 1991, la regista spagnola Pilar Miró lo scelse per interpretare Darman nel suo film "Beltenebros", tratto da un romanzo dello scrittore Antonio Muñoz Molina.
'Priscilla, regina del deserto'
E tre anni dopo, Stamp ha acquisito lo status di cult quando ha recitato nel musical "Le avventure di Priscilla, regina del deserto" al fianco di Hugo Weaving, Guy Pearce e Bill Hunter, dove ha interpretato la drag queen trans Bernadette