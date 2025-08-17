Gli omaggi: dalla battuta di Grillo al "papà artistico" di Cuccarini

AGI - Si susseguono a ritmo incessante gli omaggi a Pippo Baudo. "Caro Pippo, ora che comparirai al Supremo cerca di non dire 'l'ho scoperto io'. Con immenso affetto, Beppe", scrive Beppe Grillo sui social. "Ciao Pippo, sei sempre un grande spettacolo", scrive Gianna Nannini.
"A giugno, per il tuo compleanno, non ero riuscita a raggiungerti telefonicamente per farti gli auguri e questo mi aveva impensierito.Ho sperato tanto che questo momento non arrivasse mai, ma Sei stato il mio maestro e il mio papà artistico. Grazie a te la mia vita è stata piena di soddisfazioni e i miei sogni di bambina si sono avverati", scrive Lorella Cuccarini. "Lavorare al tuo fianco e imparare da te - aggiunge - è stato un privilegio unico, perchései e sarai sempre il numero 1. A te, il mio eterno grazie. Per tutto. Ti voglio un mondo di bene. A Dio".
Ricky Tognazzi: "Non censurò mio padre"
"Pippo era straordinario non solo nella sua professione. Era non solo un conduttore, uno scopritore di talenti, ma un vero regista di stesso e dei suoi ospiti. Era persona amabile generosa e attenta. Rispondeva regolarmente alla tua chiamata, trovava sempre il tempo, era informatissimo sul tuo lavoro e quando ti invitava in trasmissione era imperativo che vedesse prima il film che stavi promuovendo. Non lasciava nulla al caso ma proprio per questo era pronto
all'improvvisazione.". Lo dice all'AGI Ricky Tognazzi, fra aneddoti e ricordi, ed in particolare di un episodio che coinvolse il presentatore e suo padre.
"Ricordo l'intervento di Ugo in occasione del suo film 'I viaggiatori della sera'. Papà era arrabbiatissimo perché avevano dato il divieto ai minori al film. E provocò parlando di censura, di marjuana, di Brigate rosse, (era reduce dalla beffa del Il Male dove avevano simulato il finto arresto di Tognazzi capo delle Br). Pippo che non era stato avvertito, resse il gioco, prese le distanze, non censuro' Ugo. Lo lasciò libero. Chiunque lo avrebbe fermato! Rimase un pezzo memorabile di tv", ha concluso il regista.
Eros Ramazzotti: "Mi hai cresciuto sul palco della vita"
"Ciao Pippo. Non mi hai cresciuto in casa, ma sul palco della vita. Con la tua voce rassicurante, con il tuo sguardo attento e la tua mano sicura, sei stato guida, maestro e confidente". Lo ha scritto nella notte sui social Eros Ramazzotti, in ricordo di Pippo Baudo scomparso a 89 anni. L'artista pubblica la foto che lo ritrae giovanissimo vincere il festival di Sanremo con accanto proprio Pippo Baudo. "Se il destino mi ha dato un padre di sangue - prosegue - tu sei stato il padre dell'anima artistica, quello che incoraggia, che apre porte, che crede quando gli altri dubitano. Grazie maestro, sarai sempre nei miei pensieri. Eros".
Renato Zero: "Figura rara di padre putativo, non dimenticarci"
"Sono Padri Putativi. Presenze necessarie a rendere un percorso di vita meno difficile e più costruttivo. Oggi sono figure più rare. Questo è uno dei motivi per il quale ci sentiamo più soli e scoraggiati nella scelta di una direzione e di una stabilità emotiva ed esistenziale", scrive Renato Zero. "Grazie Pippo per il tuo preziosissimo supporto. Un esempio il tuo - aggiunge - che saremo tenuti ad alimentare, affinché le nostre esperienze di vita servano ai più deboli e sconsolati. Ora siamo qui a pregarti, di non dimenticarci! Renato".