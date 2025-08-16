Lino Banfi e la pubblicità di una crema contro i dolori. "Fate attenzione, è una truffa"

ADV
Appello via Instagram e via Facebook del popolare attore, vittima di deepfake
AGI - "Ragazzi, un appello serio, questa volta: sta girando un video sui social con la faccia mia che non è la faccia mia, con la voce mia che non è la voce mia, che reclama una crema che non esiste contro i dolori. Queste sono cose pure pericolose. Quindi mi raccomando se trovate questa cosa, segnalatela subito e dite voi che non è vero. E’ nel vostro interesse e nel mio, se mi volete bene”.
Sono parole di Lino Banfi che ha voluto denunciare la diffusione sui social di un video con il suo volto e la sua voce, evidentemente creato con l'intelligenza artificiale, che pubblicizza un prodotto miracoloso. L'attore ha reso noto di aver dato incarico al proprio legale di intraprendere le opportune iniziative in tutte le sedi competenti.
