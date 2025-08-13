Perchè Trump vuole premiare Stallone, Gloria Gaynor e i Kiss 

AGI - Donald Trump ha annunciato l'onorificenza del Kennedy Center all'attore Sylvester Stallone. "È uno dei miei amici - ha detto il presidente, nell'insolita veste di conduttore della cerimonia - non gli è mai stato riconosciuto il talento. Nessuno ha potuto interpretare i ruoli come ha fatto lui, neanche un po'. Il suo nome è Sylvester Stallone". Il premio del Kennedy Center è uno dei riconoscimenti più prestigiosi negli Stati Uniti assegnato a personalità del mondo della cultura e dell'arte.
Gloria Gaynor e i Kiss
Oltre a 'Rambo' saranno premiati anche Gloria Gaynor e i Kiss. Della cantante mito della Disco music Trump ha citato la canzone "I will survive". "È una canzone incredibile - ha detto il presidente Usa - l'ho ascoltata come tutti voi migliaia di volte ed è una di quelle poche che migliorano col tempo". Il presidente ha ricordato i Kiss, band hard rock e heavy metal nata a New York nel 1973, citando i componenti, Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley e Peter Chris. "Hanno venduto più di cento milioni di dischi in tutto il mondo, hanno lavorato duro e continuano a lavorare duro", ha concluso Trump. Tra i premiati anche George Strait, considerato il re del Country, e Michael Crawford, pseudonimo di Michael Patrick Smith, attore e cantante britannico.