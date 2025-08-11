Anche Netflix stringe i cordoni della borsa con Harry e Meghan 

AGI - Anche Netflix stringe i cordoni della borsa per il principe Harry e Meghan Markle. La coppia continuerà a sviluppare progetti cinematografici e serie TV con la piattaforma, ma a condizioni più limitate, ha annunciato il gigante dello streaming.
Le opere in archivio
Dalla collaborazione tra la coppia e Netflix sono venuti fuori in 5 anni solo il documentario "Harry & Meghan" e la serie lifestyle "With Love, Meghan". Quest'ultima mostra la Duchessa del Sussex nei panni di una esperta casalinga mentre accoglie gli ospiti, raccoglie miele e prepara sali da bagno in un idilliaco scenario californiano. Ma mentre il precedente accordo assicurava alla piattaforma i diritti esclusivi, il nuovo accordo pluriennale è un "first look".
I dettagli
Nel linguaggio di Hollywood, questo significa che Netflix ha il diritto di dire sì o no a un progetto prima che la società di media di Harry e Meghan, Archewell Productions, possa proporlo ad altri studi. In genere, gli accordi first look sono meno redditizi degli accordi esclusivi, sebbene offrano anche maggiore flessibilità ai produttori. "Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con Netflix e di ampliare la nostra collaborazione includendo il marchio 'As ever'", ha affermato Meghan, riferendosi alla sua linea di prodotti lifestyle recentemente rinnovata, tra cui vino rosè e creme spalmabili all'albicocca.
L'origine della collaborazione
La coppia ha firmato il suo primo accordo con Netflix nel 2020 per una cifra stimata di 100 milioni di dollari. Il New York Times riferisce che il nuovo accordo vale meno, nonostante "Harry & Meghan" abbia ottenuto 23 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni - un record per un documentario Netflix - e, seppure stroncato dai critici, "With Love, Meghan" abbia totalizzato oltre cinque milioni di visualizzazioni nella prima metà del 2025, diventando il programma di cucina più visto su Netflix.