Torna Barbara D'Urso: sarà a "Ballando con le stelle"

AGI - Ci sarà anche Barbara D'Urso tra i concorrenti della 20esima edizione di 'Ballando con le stelle' che ripartirà su Rai 1 il 27 settembre. A dare l'annuncio la conduttrice, Milly Carlucci, che sui social si mostra mentre finge di parlare al telefono con l'ex conduttrice di 'Pomeriggio cinque': "Ci alleniamo tutti i giorni, indubbiamente è un po' faticosa, però ti divertirai tantissimo. Poi vedrai con il ballerino, sarà una grande avventura. Molto faticosa ma molto divertente. Dai allora ci vediamo all'auditorium direttamente per cominciare tutte le nostre prove" le spiega. E alla fine, la rivelazione ai follower: "Barbara D'Urso ha detto si'!".
Gli altri concorrenti rivelati finora da Milly Carlucci sono: Emma Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e Francesca Fialdini.