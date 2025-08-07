Leopoldo Mastelloni colpito da ictus: è ricoverato a Roma
Leopoldo Mastelloni colpito da ictus: è ricoverato a Roma

L'attore su Fb: "Non è una fake news ma una vera e drammatica news"
Gaetano Lo Porto / AGF - Leopoldo Mastelloni in una foto di alcuni anni fa
AGI - Leopoldo Mastelloni, 80enne attore e regista teatrale, è ricoverato a Roma dopo essere stato colpito da un ictus.

Il messaggio di Mastelloni su Facebook

"Grazie a tutti voi per il vostro interessamento alla mia salute - si legge in un post sulla sua pagina Facebook -, purtroppo è tutto vero, non è una fake news ma una vera e drammatica news. Spero che con l'aiuto di tutto lo staff medico ed infermieristico del reparto di neurologia dell'ospedale Umberto Primo di Roma il tutto si possa risolvere al più presto e per il meglio. Vi voglio BENE, con grande affetto. LEOPOLDO".

