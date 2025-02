Tifo da stadio per Olly. I supporter della Samp: "Finalmente si vince"

OLLY: «MI VIENE CHIESTO SPESSO DI FARE UNA CANZONE PER LA SAMPDORIA»#Olly racconta il suo rapporto con la #Sampdoria, la squadra del suo cuore. Attualmente in gara al Festival di Sanremo, il cantante genovese ha ritrovato negli ultimi anni la passione per lo stadio ️ pic.twitter.com/GaXG9ZnPVT