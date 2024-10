Harvey Weinstein ricoverato per Covid

ADV

Weinstein, condannato per stupro a New York e in California, soffre di diabete, pressione alta, stenosi spinale, liquido nel cuore e nei polmoni, e recentemente è risultato positivo al Covid e ha contratto la polmonite, si legge nella dichiarazione rilasciata dalla pubblicista Juda Engelmayer, citando Craig Rothfeld, rappresentante autorizzato di Weinstein e “consulente carcerario”.

La condanna di Weinstein è stata una pietra miliare per il movimento #MeToo, in cui le donne hanno accusato centinaia di uomini nel mondo dell’intrattenimento, dei media, della politica e in altri campi di cattiva condotta sessuale.Una giuria ha scoperto che il co-fondatore dello studio cinematografico Miramax ha aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Haley nel 2006 e ha violentato l'aspirante attrice Jessica Mann nel 2013. È stato condannato a 23 anni di prigione.