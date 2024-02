Tokyo incantata dal concerto di Taylor Swift 

AGI - Tokyo era tutt'altro che "calma" questo venerdì per il terzo concerto di Taylor Swift nella capitale giapponese, la sua prima visita nel paese asiatico in cinque anni e tre mesi e che ha lasciato i suoi fan "incantati". Il ritorno di Swift sulle scene giapponesi è avvenuto in grande stile con quattro concerti in programma al Tokyo Dome, il più grande stadio della capitale con una capienza di 55.000 persone, che ha già visto il tutto esaurito nei suoi primi tre giorni.Oltre ad essere il suo ritorno dopo la pandemia, segna anche la prima volta che un'artista straniera e femminile si esibisce al Tokyo Dome per quattro giorni consecutivi, segno del fervore che Swift risveglia nel paese asiatico.

Ore prima dell'apertura delle porte, i fan, molti dei quali vestiti con abiti ispirati a una della loro "epoca", si sono messi in fila davanti al Tokyo Dome per acquistare magliette, poster e altri articoli del tour, scattare foto e partecipare al classico scambio di braccialetti dell'amicizia tra follower, tutti fatti a mano.Cappelli, stivali da cowboy, frange e paillettes si sono alternati a Tokyo anche a elaborati kimono di gatti - l'animale preferito di Taylor - e altri abiti tradizionali giapponesi, un modo per i fan locali di mostrare all'artista parte della loro cultura.

A differenza di altri concerti, l'evento di Tokyo non ha avuto spettacoli di apertura a causa del limite di orario di apertura del Tokyo Dome, ma questo non ha impedito ai supporter di cantare a sguarciagola nello stadio, mentre la musica si sentiva ad alto volume le strade vicine.La cantante originaria della Pennsylvania, nell'est degli Stati Uniti, ha iniziato il concerto con 'Miss Americana & the Heartbreak Prince' e lo ha chiuso con 'Karma'.