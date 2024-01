All'asta 900 oggetti di Elton John, orologi, arte, vestiti 

AGI - Dal 21 febbraio Christiès venderà all'asta a New York circa 900 oggetti della popstar britannica Elton John, provenienti dalla sua proprietà di Peachtree Road, quartiere chic di Buckhead ad Atlanta. Ben otto date saranno dedicate alla vendita del patrimonio di Sir Elton John, tra cui la sua collezione di orologi, per un valore totale stimato di 10 milioni di dollari.

È la prima volta dal 2003 che una così vasta selezione di beni appartenuti al cantante viene messa in vendita al pubblico, pertanto è considerata un vero e proprio evento. La celebre casa d'asta ha scelto come nome "Goodbye Peachtree Road", in riferimento al titolo del 27esimo album del cantante pubblicato nel 2004.

La casa di Peachtree Road ha simboleggiato una svolta nella vita di Elton John, diventata il suo quartier generale americano durante le sue tournèe nonché rifugio e fonte di ispirazione musicale durante gli anni '90.

"Il mio appartamento ad Atlanta era come la mia caverna piena di cose che amavo, ricordi da tutto il mondo, cose che mi hanno ispirato ogni giorno", ha detto tempo fa Elton John del suo attico di Peachtree Road. Queste aste saranno l'occasione per entrare nella vita privata della star e offrire ai collezionisti la rara opportunità di possedere un pezzo della sua ricca storia. La collezione presenta una vasta gamma di oggetti straordinari che racchiudono la vita privata, il lavoro e l'arte unici di Elton John.

È una testimonianza dei suoi gusti eclettici e del suo amore per l'arte contemporanea. La vendita include un ritratto del musicista di Julian Schnabel (200-300 mila dollari); "Your Song", un'opera a forma di cuore creata appositamente da Damien Hirst per Elton John e suo marito David Furnish, (tra 350 e 450 mila), e un Banksy del 2017, raffigurante un uomo mascherato che lancia un mazzo di fiori, ottenuto direttamente dall'anonimo artista e valutato intorno al milione e mezzo di dollari.

Fa inoltre scoprire la passione dell'artista per la fotografia: Elton John ha costruito una delle collezioni private di fotografie più grandi al mondo, esposta anche nel 2016 alla Tate Modern. Il catalogo include foto di Irving Penn, Andy Warhol, Helmut Newton, Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman, Peter Beard, Herb Ritts, Richard Avedon e Man Ray.

"Goodbye Peachtree Road" mette in risalto anche un'importante selezione di capi di moda dello splendido guardaroba di scena, spesso esuberanti e colorati.

La vendita è una bellissima eco dell'amicizia di lunga data che l'uomo di stile aveva con la famiglia Versace attraverso una selezione di camicie vintage di Gianni Versace o stoviglie e decorazioni d'interni. Infine, accanto ai numerosi gioielli della star, viene riscoperto l'interesse di Elton John per gli orologi di lusso.

Oltre al suo coinvolgimento personale in numerosi progetti creativi di orologi con Chopard, Bulgari e Franck Muller, è un vero collezionista come dimostrato da questa asta in cui verranno presentati pezzi di Rolex, Cartier, Vacheron Constantin, Hublot, Roger Dubuis, Piaget e Jaeger-LeCoultre.