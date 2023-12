Kim Basinger e il traguardo dei 70 all'ombra di 9 settimane e 1/2

AGI - "You can leave your hat on"... basta ascoltare solo qualche nota del celebre brano di Joe Cocker per rivedere con la mente l'iconico striptease con cui Kim Basinger si spoglia dietro una tendina per Mickey Rourke nel film di Adrian Lyne "9 settimane e 1/2" (1986).

Del resto è grazie a quel film, e al ruolo di Elizabeth, che la Basinger ha conquistato una fama mondiale. Ora che sta per compiere 70 anni (è nata ad Athens, in Georgia, Stati Uniti, l'8 dicembre 1953) vale la pena ripercorrere la sua carriera prima e dopo quel film cult.

L'attrice, il cui vero nome è Kimila Ann Basinger, esordisce poco più che ventenne in alcune serie tv di successo come "Charlie's Angels" e "L'uomo da sei milioni di dollari"; a venticinque anni debutta come protagonista con il film tv "Il fantasma del volo 401", cui seguono ruoli secondari in altre pellicole. Dopo soli cinque anni (e dopo avere posato nuda per Playboy e recitato in "Mai dire mai" di Irvin Kershner e "I miei problemi con le donne" di Blake Edwards), però, ottiene la candidatura ai Golden Globe come migliore attrice non protagonista nel film di Barry Levinson "Il migliore", nel quale recita accanto a Robert Redford e Glenn Close.

Nello stesso anno è nel cast di "Follia d'amore" di Robert Altman ma il successo, quello vero, arriva appunto con "9 settimane e 1/2" e "Batman" di Tim Burton nel quale interpreta il ruolo di Vicki Vale. Successo che si consolida nel 1998 quando, grazie al ruolo di Lynn Bracken nel film "L.A. Confidential" di Curtis Hanson, come miglior attrice non protagonista si aggiudica l'Oscar, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild. Altri titoli di successo degli anni '80 sono "Nadine - Un amore a prova di proiettile" e "Ho sposato un'aliena".

Curtis Hanson la dirige nuovamente nel 2002 in "8 Mile", nel quale recita accanto a Eminem. Il film ha un buon successo e fioccano le proposte per la Basinger che, nel 2004, è protagonista di ben tre film: "The Door in the Floor" di Tod Williams, "Cellular" di David R. Ellis e "Se ti investo mi sposi?" di Joel Zwick. Nel 2017 è nel cast di "Cinquanta sfumature di nero" accanto a Jamie Dornan e Dakita Johnson. Una curiosità: la Basinger è vegetariana e sostenitrice dei diritti degli animali.